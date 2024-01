'Chicharito' Hernández acerta retorno ao futebol mexicano com Chivas Guadalajara

O atacante mexicano Javier 'Chicharito' Hernández acertou seu retorno ao futebol do país como reforço do Chivas Guadalajara para o torneio Clausura-2024, depois de mais de 13 anos jogando no exterior.

"É oficial! 'Chicharito' está de volta ao 'Rebaño'", anunciou o Chivas em suas redes sociais nesta quarta-feira (24).

Em um vídeo publicado pelo clube, o atacante já aparece com o uniforme do time de Guadalajara e seu característico número 14.