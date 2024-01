Biden vê 'alto risco' após nova vitória de Trump em primárias de New Hampshire

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse nesta terça-feira, 23, que os resultados das primárias de New Hampshire deixaram claro que terá o ex-presidente Donald Trump como rival nas eleições de novembro. Em comunicado, Biden afirmou que "os riscos não poderiam ser maiores" com a presença de Trump no pleito.

"Nossa democracia, liberdades pessoais - desde o direito de escolha ao direito de voto. A nossa economia - que registrou a recuperação mais forte do mundo desde a covid. Tudo isso está em jogo", segundo o presidente.

O presidente dos Estados Unidos agradeceu os votos nas primárias democratas em New Hampshire e convocou os eleitores independentes e os republicanos que rejeitam Trump a apoiarem sua tentativa de reeleição. Fonte: Associated Press.