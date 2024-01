Biden recebe apoio de poderoso sindicato do setor automotivo

"O UAW pede o voto em Joe Biden para presidente dos Estados Unidos", disse Fain, em um discurso no qual atacou Trump, alegando que o republicano "não se importa" com a classe trabalhadora.

Biden se tornou no ano passado o primeiro presidente americano a visitar um piquete, quando apoiou Fain em Michigan em plena greve dos trabalhadores, que exigiam melhores condições salariais.

O apoio do sindicato é bem-vindo, uma vez que ele tem grande influência no Michigan, que pode decidir o resultado das eleições. Biden se concentra em uma possível revanche com Trump, depois que o ex-presidente praticamente assegurou ontem a nomeação republicana, nas primárias de New Hampshire.