Bayern vence Union Berlin em jogo adiado do Campeonato Alemão

O time de Munique começou o dia a sete pontos do Leverkusen, por isso era primordial vencer o Union Berlin (15º), que está uma posição acima da zona de rebaixamento.

Graças a esta vitória, o Bayern de Munique soma 44 pontos e diminui a diferença em relação ao líder Bayer Leverkusen (48), que está invicto no campeonato (15 vitórias e três empates).

Três dias depois da derrota em casa para o Werder Bremen, o Bayern de Munique bateu o Union Berlin na Allianz Arena por 1 a 0 nesta quarta-feira (23), em jogo válido pela 13ª rodada do Campeonato Alemão que foi adiado devido à nevasca que caiu sobre a Baviera em dezembro.

O único gol da partida foi marcado no início do segundo tempo pelo português Raphael Guerreiro (46'), aproveitando um rebote após uma finalização na trave do inglês Harry Kane.

O final do duelo foi marcado por um bate-boca entre o técnico do Union Berlin, o croata Nenad Bjelica, e o jogador do Bayern Leroy Sané. Ao final da discussão, Bjelica foi expulso e Sané recebeu cartão amarelo.

Embora não tenha sido brilhante, o time bávaro evita uma crise com a vitória desta quarta-feira, depois da surpreendente derrota para o Werder Bremen (1 a 0) no último domingo, a quarta da equipe na temporada.

A má notícia para o Bayern foi a lesão do zagueiro francês Dayot Upamecano, que teve que ser substituído no intervalo pelo inglês Eric Dier.

