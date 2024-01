Avião russo com 65 prisioneiros ucranianos cai sem deixar sobreviventes

Um avião de transporte militar russo Il-76 com 65 prisioneiros de guerra ucranianos a bordo caiu, nesta quarta-feira (24), em uma região que faz fronteira com a Ucrânia, matando todos a bordo, disseram as autoridades locais.

As autoridades de Moscou atribuíram o acidente a um ataque da Ucrânia, que não reagiu de imediato à catástrofe.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Por volta das 11h, hora de Moscou (5h no horário de Brasília), um avião Il-76 caiu na região de Belgorod", na fronteira com a Ucrânia, informou o Ministério russo da Defesa em um comunicado citado por agências locais.