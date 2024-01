Avião que levava 65 prisioneiros de guerra ucranianos cai na Rússia

Um avião de transporte militar da Rússia que transportava 65 prisioneiros de guerra ucranianos, seis tripulantes e três acompanhantes caiu na manhã desta quarta-feira, 24, na região russa de Belgorod, perto da Ucrânia, informou o Ministério da Defesa russo. O acidente ocorreu por volta de 11h, horário local, e sua causa ainda não foi divulgada. As autoridades não divulgaram se há sobreviventes.

As autoridades locais estão investigando a causa do acidente e uma comissão militar especial estava a caminho do local da queda do avião, informou o Ministério da Defesa.

