Athletic Bilbao elimina Barça e vai às semis da Copa do Rei; Mallorca também avança

O Athletic Bilbao venceu o Barcelona por 4 a 2 na prorrogação nesta quarta-feira (24) e avançou às semifinais da Copa do Rei diante de sua torcida em San Mamés. O Athletic abriu o placar com um gol de Gorka Guruzeta logo no primeiro minuto de jogo, mas o Barcelona virou através de Robert Lewandowski (26') e Lamine Yamal (32') antes de Oihan Sancet (49') mandar a partida para a prorrogação, onde Iñaki Williams (107') e seu irmão Nico (120'+1) garantiram a vaga na próxima fase. A equipe de Bilbao, a segunda que mais vezes conquistou a Copa do Rei atrás apenas do próprio Barcelona, volta às semifinais do tradicional torneio pela quinta vez consecutiva.

"Foi um jogo inesquecível", comemorou o treinador do Athletic, Ernesto Valverde. Já o treinador do Barça, Xavi Hernández, lamentou. "Me sinto orgulhoso por um lado porque acho que lutamos muito contra uma grande equipe e, por outro lado, me sinto decepcionado com o resultado", disse ele. Depois de perder a Supercopa da Espanha para o Real Madrid há dez dias, o Barça sofreu um novo golpe ao perder mais uma chance de conquistar um título. Haviam se passado apenas 40 segundos quando Guruzeta aproveitou uma bola perdida na área para desferir um chute que entrou no canto de Iñaki Peña (1'). Com o baque, o Barça recuperou a posse da bola contra um Athletic que pressionava sua saída de bola e tentava causar estragos com as chegadas rápidas de Nico Williams pela ponta.

O Barça começou a chegar mais à área de Julen Aguirrezabala, impulsionado pelos avanços do jovem Lamine Yamal até conseguir empatar. Praticamente na boca do gol, Yuri Berchiche desviou mal a bola, que ricocheteou em Lewandowski e entrou no gol basco (26').

O empate animou a equipe de Xavi Hernández, que pouco antes havia perdido Alejandro Balde devido a uma lesão (21). O Barça continuou pressionando até que Yamal, o jogador que mais desequilibrava de sua equipe, chutou cruzado rasteiro para fazer 2 a 1 (32'). O Athletic reascendeu após o intervalo, repetindo seu ritmo do início de jogo e logo encontrou o empate em uma cabeçada de Oihan Sancet após um cruzamento de Nico Williams (49').