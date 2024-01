Argentina vence Peru (2-0) e lidera Grupo B do Pré-Olímpico junto com Paraguai

A Argentina conquistou sua primeira vitória no Torneio Pré-Olímpico Sul-Americano para os Jogos de Paris-2024, nesta quarta-feira (24) na Venezuela, ao vencer o Peru por 2 a 0, com gols de Thiago Almada, de pênalti, e de Luciano Gondou.

A seleção Sub-23 do técnico Javier Mascherano havia estreado no último domingo com um empate em 1 a 1 com o Paraguai neste torneio, que garante duas vagas nos próximos Jogos Olímpicos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Aos 53 minutos, Almada converteu um pênalti sofrido por Valentín Barco, que havia sido derrubado por Álvaro Rojas na área, após um dos seus avanços pela esquerda.