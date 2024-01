Apesar de alta emissão, preço elevado do trem faz pessoas voarem de Londres a Paris

"O trem deveria ser subsidiado, para incentivar as pessoas a pegá-lo em vez do avião", defendeu.

A Eurostar não atendeu aos pedidos da AFP para divulgar o preço médio da passagem ou respondeu se houve aumento nos últimos anos, como afirmam muitos viajantes.

Segundo a empresa, não é possível comparar as tarifas de trem e avião, pois nos voos é preciso adicionar os custos de deslocamento até o aeroporto e de bagagem, enquanto crianças até 4 anos viajam gratuitamente em seus trens.

No ano passado, 7 milhões de pessoas foram transportadas no trajeto de trem entre Londres e Paris, de acordo com a Eurostar, em comparação com quase 2 milhões que viajaram de avião nos 12 meses anteriores a outubro de 2023, segundo a empresa especializada Cirium.