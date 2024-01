Agricultores e ambientalistas, um diálogo difícil

A questão ambiental não é um tabu, garante a federação de sindicatos agrícolas francesa, a FNSEA. No entanto, a União Europeia e o seu Acordo Verde geram mal-estar entre os agricultores.

Uns querem alimentar um planeta superpovoado, outros, mantê-lo habitável. As posições entre agricultores e ambientalistas parecem inconciliáveis enquanto a insatisfação aumenta nos campos da Europa.

É o "menor denominador comum" de um mundo agrícola com demandas dispersas, setoriais e territoriais, afirma Pierre-Marie Aubert, do think tank IDDRI sobre desenvolvimento sustentável e relações internacionais.

O Acordo Verde é uma estratégia europeia que reúne uma série de medidas, como a redução de pesticidas, com o objetivo de alcançar a neutralidade de carbono no bloco até 2050 e cumprir os objetivos do Acordo de Paris.

"Não somos envenenadores! Pedimos apenas para viver livremente e que nos paguem por nosso trabalho", resumiu Thierry Sénéclauze, produtor de cereais no sudeste de França.

O líder da FNSEA, Arnaud Rousseau, garante que os agricultores estariam dispostos a abolir "todos os pesticidas" se houvesse "outra solução", enquanto critica os obstáculos administrativos à plantação, por exemplo, de sebes (plantas que servem como barreiras), refúgio para a biodiversidade.