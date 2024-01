Vaticano condena padre italiano por corrupção de menores

O Tribunal de Apelação do Vaticano condenou, nesta terça-feira (23), o padre italiano Gabriele Martinelli a dois anos e meio de prisão por corrupção de menores, devido a relações sexuais mantidas em 2008 e 2009 com um adolescente um ano mais novo que ele.

Os fatos começaram em 2007 no pré-seminário de São Pio X, no Vaticano, quando Martinelli e a vítima ainda eram adolescentes de 14 e 13 anos, respectivamente.

Os abusos teriam continuado por cinco anos, até 2012, quando Martinelli tinha 19 anos.

Em outubro de 2021, o tribunal penal do Vaticano absolveu o padre das acusações de estupro do mesmo menor, quando ambos viviam no seminário São Pio X.

O tribunal, que também julgou na época o ex-reitor da instituição acusado de cumplicidade, considerou que não havia dúvidas sobre as relações sexuais entre o padre e sua suposta vítima, mas que os elementos não eram suficientes para provar a coação por meio de violência ou ameaças.

Em segunda instância, o Tribunal de Apelação da Cidade do Vaticano reclassificou nesta terça-feira os fatos como corrupção de menores.

Martinelli, ordenado padre em 2017, foi condenado a dois anos e meio de prisão e a uma multa de mil euros (R$ 5.830, na cotação atual), conforme a decisão à qual a AFP teve acesso.