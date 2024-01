Udinese fará jogo com portões fechados como punição por insultos a Maignan

A Udinese terá que fazer um jogo com portões fechados como punição aos insultos racistas dos torcedores da equipe contra o goleiro francês Mike Maignan, do Milan, no último sábado, informou a comissão disciplinar da Serie A italiana nesta terça-feira (23).

"O juiz desportivo decidiu punir a Udinese com um jogo com portões fechados levando em conta a súmula do árbitro, assim como o relatório dos representantes da procuradoria da federação, a respeito dos atos de discriminação racial em várias ocasiões durante o jogo de sábado", explicou a Serie A em um comunicado.

O goleiro francês foi alvo de insultos por parte de torcedores da Udinese que imitaram gritos de macaco no Bluenergy Stadium, em jogo válido pela 21ª rodada do Campeonato Italiano.