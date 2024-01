Trump amplia vantagem e vitória pode aproximá-lo de indicação

Com a indicação presidencial republicana agora concentrada em duas pessoas, as pesquisas que antecedem as primárias desta noite em New Hampshire apontam para uma ampla vantagem de Donald Trump sobre Nikki Haley, a única adversária que ainda pode desafiá-lo após o governador da Flórida, Ron DeSantis, se retirar da corrida.

Se confirmadas as previsões, Trump estará mais perto de concorrer pela terceira vez à Casa Branca, ainda que enfrente uma série de problemas na Justiça criminal e contestações legais à sua candidatura.

Trump mantém uma clara liderança entre os eleitores do Estado. Segundo a média do agregador de pesquisas FiveThirtyEight, o ex-presidente tem 50,8% das intenções de voto, enquanto a ex-governadora da Carolina do Sul aparece com 36,6%. Para ela, New Hampshire é tudo ou nada.