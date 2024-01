Três mortos na China e feridos no Cazaquistão após terremoto

Três pessoas morreram e cinco ficaram feridas nesta terça-feira (23) na China por um terremoto de magnitude 7, que também deixou dezenas de feridos no Cazaquistão.

Autoridades enviaram uma equipe ao local do epicentro e cerca de 800 pessoas estavam prontas para atuar nos trabalhos de resgate, informou a agência de notícias estatal Xinhua.

Cao Yanglong, que se encontrava em Aksu a negócios, disse à Xinhua que estava no 21º andar de um hotel e sentiu como se o estivessem sacudindo para tirá-lo da cama.

Em Almaty, a maior cidade do Cazaquistão com 2 milhões de habitantes, "44 pessoas pediram assistência médica por ferimentos", indicou o Ministério da Saúde.

Imagens divulgadas na imprensa local mostraram moradores de Almaty nas ruas durante a noite, após o terremoto, apesar de temperaturas de -10°.

Outros vídeos mostram grandes engarrafamentos na periferia desta cidade, que já foi devastada três vezes no final do século XIX e início do século XX.

Apesar disso, as autoridades deste país da Ásia Central garantiram que não soaram as sirenes para alertar a população para se proteger porque isso apenas teria "criado mais distúrbios".