Terremoto na fronteira China-Quirguistão deixa 50 feridos

Autoridades locais enviaram uma equipe ao local do epicentro e cerca de 800 pessoas estavam prontas para atuar nos trabalhos de resgate, informou a agência de notícias estatal Xinhua.

Pelo menos 50 pessoas ficaram feridas em um terremoto de magnitude 7 na madrugada desta terça-feira (tarde de segunda, 22, no Brasil) na montanhosa fronteira entre China e Quirguistão, anunciaram as autoridades.

O Ministério da Saúde do Cazaquistão disse que 44 feridos procuraram assistência em Almaty, a maior cidade do país, localizada a pouco mais de 250 km do epicentro do terremoto.

No condado chinês de Akqi, seis pessoas ficaram feridas, duas delas "gravemente", segundo uma publicação na rede social Weibo do governo regional de Xinjiang. De acordo com o mesmo comunicado, ao todo, 47 edifícios desabaram, e outros 78 foram danificados.

Imagens divulgadas nas redes sociais chinesas mostraram aparelhos eletrodomésticos caindo no chão enquanto o terremoto sacudia as casas. Em outras imagens divulgadas pela televisão estatal CCTV, bombeiros são vistos entrando em um prédio com paredes rachadas, onde a polícia atende um ferido.

Emissoras de televisão de Nova Délhi também reportaram fortes tremores na capital indiana, localizada a cerca de 1.400 km de distância.

Um morador de Aksu disse à agência de notícias Xinhua que as pessoas saíram correndo de suas casas no meio do tremor, apesar da temperatura matinal gelada de -10°C.

Cao Yanglong, que se encontrava em Aksu a negócios, disse à Xinhua que estava no 21º andar de um hotel e sentiu como se o estivessem sacudindo para tirá-lo da cama.