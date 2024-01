Síria e Palestina fazem história e vão pela 1ª vez às oitavas da Copa da Ásia

Pelo Grupo B, a Síria derrotou a Índia por 1 a 0, graças ao gol do atacante Omar Khribin, aos 31 minutos do segundo tempo.

As seleções da Síria e da Palestina fizeram história nesta terça-feira (23), ao se classificarem pela primeira vez na história para as oitavas de final da Copa da Ásia.

"Estamos muito felizes com a classificação. Estou muito orgulhoso dos meus jogadores, fizeram grandes sacrifícios para conseguirem este resultado", disse o técnico da Síria, o argentino Héctor Cúper.

"Jogamos com um objetivo em mente, que era vencer, e conseguimos. Não queremos parar por aqui", acrescentou Cúper.

Por sua vez, a seleção palestina se classificou no Grupo C ao derrotar Hong Kong por 3 a 0.

Os destaques da partida foram os atacantes Oday Dabbagh, autor de dois gols, e Zeid Qunbar, que fez o segundo dos palestinos.

Assim como a Síria, a seleção palestina avança no torneio como uma das melhores terceiras colocadas.

Os outros dois classificados do Grupo C são Irã (1º) e Emirados Árabes Unidos (2º), que se enfrentaram nesta terça-feira em duelo que terminou com a vitória iraniana por 2 a 1