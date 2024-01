Sinner bate Rublev e fará semifinal do Aberto da Austrália contra Djokovic

O tenista italiano Jannik Sinner (4º) bateu o russo Andrey Rublev (5º) nesta terça-feira (23) e fará a semifinal do Aberto da Austrália contra o sérvio Novak Djokovic, número 1 do mundo e atual campeão do torneio.

Sinner fechou o jogo em 3 sets a 0, com parciais de 6-4, 7-6 (7/5) e 6-3, em duas horas e 39 minutos na Rod Laver Arena.

