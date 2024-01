Sabalenka vence Krejcikova e vai enfrentar Gauff nas semis do Aberto da Austrália

A tenista bielorrussa Aryna Sabalenka, número 2 do mundo e atual campeã, vai jogar a semifinal do Aberto da Austrália com a americana Coco Gauff (4ª), após derrotar a tcheca Barbora Krejcikova (11ª) nesta terça-feira (23).

Sabalenka fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-2 e 6-3, em uma hora e 11 minutos na Rod Laver Arena, em Melbourne.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O confronto entre Sabalenka e Gauff é uma reedição da semifinal do US Open de 2023, quando a jovem americana levou a melhor e posteriormente foi campeã do torneio.