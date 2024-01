Rússia lança mísseis contra Kiev e Kharkiv, as duas maiores cidades da Ucrânia

Uma seção inteira de um edifício residencial de vários andares foi destruída, deixando um número desconhecido de pessoas presas no local, disse Terekhov. Situada a cerca de 30 quilômetros da fronteira com a Rússia, Kharkiv tem sentido com frequência o impacto da campanha de inverno da Rússia, com ataques de longo alcance que geralmente atingem áreas civis.

Os ataques mantêm os ucranianos tensos, enquanto a linha de frente de 1.500 quilômetros quase não se moveu. A incapacidade de ambos os lados de desferir um golpe decisivo no campo de batalha empurrou o combate para a guerra de trincheiras e de artilharia. Analistas dizem que as forças do Kremlin armazenaram mísseis no final do ano passado para dar início a uma campanha de bombardeios aéreos no inverno.

Parecia haver chances escassas de um fim para a guerra tão cedo. O ministro das Relações Exteriores da Rússia desafiou os Estados Unidos e outros apoiadores da Ucrânia em uma reunião da ONU na segunda-feira, 22, descartando qualquer plano de paz que eles apoiem.

Sergey Lavrov, o mais alto diplomata da Rússia, afirmou que as forças ucranianas foram "um fracasso total" no campo de batalha e são "incapazes" de derrotar a Rússia.

Os ataques a Kiev e Kharkiv ocorreram dois dias depois de autoridades instaladas por Moscou no leste da Ucrânia alegarem que os bombardeios ucranianos mataram 27 pessoas nos arredores de Donetsk, ocupada pela Rússia. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, chamou o ataque de "ato terrorista monstruoso". Os militares ucranianos, no entanto, negaram ter qualquer relação com o ataque.

