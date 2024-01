'Relógio do Juízo Final' se mantém a 90 segundos do limite para catástrofe global

O simbólico "Relógio do Juízo Final" se manteve em 90 segundos para a meia-noite nesta terça-feira (23), refletindo as ameaças existenciais à humanidade decorrentes de uma possível escalada nuclear do conflito entre Ucrânia e Rússia e dos impactos múltiplos da crise climática após o ano mais quente já registrado na Terra.

Estabelecido pelos principais cientistas e especialistas em segurança, o indicador continua no mesmo lugar do ano passado, o ponto mais próximo da meia-noite em mais de 75 anos de história do relógio.

"As tendências continuam apontando de forma ameaçadora para uma catástrofe global", disse Rachel Bronson, presidente e diretora-executiva do Bulletin of Atomic Scientists.