Recordes de temperatura provocam incêndios florestais na Colômbia

A ministra do Meio Ambiente, Susana Muhamad, confirmou na rede social X um quarto incêndio ativo, no Páramo de Santurbán, departamento de Santander (leste).

"Seis incêndios foram reportados em nível nacional, dos quais três estão ativos", um deles em Bogotá, e dois, no departamento de Vichada, fronteira com a Venezuela, alertou a Unidade Nacional para a Gestão do Risco de Desastres (UNGRD).

Quatro incêndios florestais ativos atingiam nesta terça-feira (23) várias regiões da Colômbia, incluindo Bogotá, em meio a uma onda de novos focos causada pelas altas temperaturas resultantes do fenômeno El Niño, informaram autoridades.

Na capital, o fogo consome desde a manhã de ontem os Cerros Orientales, cadeia montanhosa que limita a cidade no leste. "Os ventos espalharam o incêndio para uma área maior, ao redor de 12 hectares", informou no fim do dia o prefeito, Carlos Fernando Galán.

"Estamos empregando esforços para que ele não se propague mais para o sul", acrescentou o prefeito. "O Corpo de Bombeiros de Bogotá tem indícios sérios de que esse incêndio aconteceu por causa de uma fogueira."

A Secretaria do Meio Ambiente alertou para "a deterioração significativa" da qualidade do ar na cidade, de cerca de 8 milhões de habitantes. Animais silvestres se protegem do fogo na parte baixa e urbanizada dos morros, acrescentou a entidade, que divulgou imagens de um quati vagando pelos corredores de uma escola.

Mais de 270 bombeiros, militares e socorristas trabalham nas operações de contenção, apoiados por dois helicópteros equipados com sistemas de descarga de água e drones térmicos, segundo a prefeitura. Outros dois incêndios declarados na véspera em Bogotá foram controlados nas últimas horas, segundo autoridades.