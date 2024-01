EUA ELEIÇÕES: Trump contra Haley, o duelo entre republicanos em New Hampshire

MANCHESTER, Estados Unidos:

Trump contra Haley, o duelo entre republicanos em New Hampshire

O grande favorito da direita americana, Donald Trump, e sua antiga embaixadora na ONU, Nikki Haley, enfrentam-se na noite desta terça-feira (23) nas primárias republicanas de New Hampshire, as quais decidirão o resto da corrida à Casa Branca.

WASHINGTON:

Suprema Corte dos EUA permite corte de arame farpado na fronteira com México

A Suprema Corte dos Estados Unidos deu razão, nesta segunda-feira (22), ao governo do presidente Joe Biden ao permitir o corte ou retirada do arame farpado instalado pelo Texas na fronteira com o México para dissuadir os migrantes.

CARACAS:

Chavismo marcha contra 'golpismo' e oposição denuncia intimidação

Milhares de militantes do chavismo se mobilizaram nesta terça-feira (23) na Venezuela "em rejeição ao golpismo" alardeado governo no início de um ano eleitoral, no qual a oposição denuncia intimidação.

NAÇÕES UNIDAS:

ONU: homicídios no Haiti aumentaram 119,4% em 2023, com quase 5.000 vítimas

Com quase 5.000 vítimas, o número de homicídios no Haiti aumentou 119,4% em 2023, enquanto o número de sequestros subiu 83%, relata um relatório da ONU divulgado nesta terça-feira (23).

BUENOS AIRES:

Greve geral na Argentina: primeiro grande desafio do governo Milei

O libertário Javier Milei enfrentará na quarta-feira (24) uma greve geral da maior central sindical da Argentina, no primeiro grane desafio às reformas econômicas promovidas desde que chegou ao poder, há um mês e meio.

MEDELLÍN:

Tinder e uma droga 'boa noite, Cinderela', um coquetel letal para estrangeiros na Colômbia

A única coisa da qual o israelense Omer Bloch se lembra de um encontro marcado pelo Tinder na cidade colombiana de Medellín é que a mulher era "bonita" e usou uma potente droga para roubá-lo e apagar sua memória.

KIEV:

Bombardeios russos contra Kiev e Kharkiv deixam sete mortos e dezenas de feridos

Pelo menos sete civis morreram, e dezenas ficaram feridos, em ataques aéreos das forças russas, principalmente contra as cidades ucranianas de Kiev e Kharkiv, anunciaram as autoridades do país nesta terça-feira (23).

BRUXELAS:

UE enfrenta indignação e protestos de agricultores em vários países

Os ministros da Agricultura da União Europeia iniciaram uma reunião em Bruxelas nesta terça-feira (23) em busca de uma medida para apaziguar a ira dos agricultores, que reivindicam uma vasta lista de demandas que vão desde importações da Ucrânia até a regulamentação ambiental.

Por Julien GIRAULT

ALMATY, Cazaquistão:

Três mortos na China e feridos no Cazaquistão após terremoto

Três pessoas morreram e cinco ficaram feridas nesta terça-feira (23) na China por um terremoto de magnitude 7, que também deixou dezenas de feridos no Cazaquistão.

PEQUIM:

Deslizamento de terra deixa 31 mortos na China

Pelo menos 31 pessoas morreram no deslizamento de terra na província de Yunnan, no sudoeste da China, segundo o último balanço divulgado nesta terça-feira(23) por uma agência oficial, enquanto as operações para encontrar sobreviventes continuam.

SANAA:

EUA e Reino Unido voltam a atacar rebeldes huthis, que prometem vingança

Estados Unidos e Reino Unido atacaram os rebeldes huthis do Iêmen novamente, na segunda-feira (22), para tentar dissuadi-los de continuar sua ofensiva contra navios no Mar Vermelho, ao que os insurgentes iemenitas responderam prometendo vingança.

Por Jamal AL-JABIRI, com W.G. DUNLOP em Washington

LOS ANGELES:

'Oppenheimer' lidera corrida pelo Oscar

"Oppenheimer", o drama sobre as atribulações do pai da bomba atômica, lidera a corrida do Oscar, e o espanhol "A Sociedade da Neve" está entre os indicados na categoria de Melhor Filme Estrangeiro, anunciou a Academia nesta terça-feira (23).

Por Paula RAMÓN

LOS ANGELES:

Indicados ao Oscar nas principais categorias

Estes são os indicados nas principais categorias para a 96ª edição dos Prêmios da Academia, na cerimônia que acontece em 10 de março, em Hollywood.

- Acompanhamento do Aberto da Austrália

MELBOURNE:

Djokovic e Sinner farão semifinal do Aberto da Austrália; Sabalenka atropela Krejcikova

Sob forte calor em Melbourne, o número 1 do mundo e atual campeão, o sérvio Novak Djokovic, sofreu contra o americano Taylor Fritz (12º) nesta terça-feira (23) para avançar às semifinais do Aberto da Austrália, enquanto a defensora do título feminino, a bielorrussa Aryna Sabalenka (2ª), passou das quartas sem complicações.

PARIS:

Paris-2024, Jogos sem medalha para o 'treinador' Macron

O presidente Emmanuel Macron garantiu que os Jogos Olímpicos de Paris marcarão o "orgulho esportivo francês", mas, segundo os observadores, seus esforços para alcançar um grande sucesso em termos de organização e no quadro de medalhas não vão melhorar sua baixa popularidade.

Por Toni CERDÀ

LAUSANNE:

Da Ucrânia ao Oriente Médio, os conflitos que marcam Paris-2024

Depois de duas Olimpíadas sob duras restrições sanitárias pela covid-19 - a portas fechadas em Tóquio 2021 e depois sem espectadores estrangeiros em Pequim 2022, na edição de inverno -, os Jogos de Paris-2024 prometem "reunir o mundo" para uma imensa festa pacífica, segundo o Comitê Olímpico Internacional (COI).

