Paris-2024, Jogos sem medalha para o 'treinador' Macron

A seis meses dos Jogos, este "treinador autoproclamado", como definiu no início de janeiro o jornal L'Opinion, tenta monopolizar a atenção olímpica, como demonstrou com sua visita ao centro de formação de atletas de elite Insep nesta terça-feira (23).

"Nosso objetivo de Top 5 olímpico é mais alcançável do que nunca (...) Não quero colocar uma pressão excessiva, mas faço isso sempre e continuarei fazendo. É uma pressão sadia, mas eu confio em todos", disse o presidente diante de dezenas de atletas.

Além do sucesso na organização do evento, depois do caos na final da Liga dos Campeões em maio de 2022 arranhar a imagem da França, Macron confirmou o objetivo da delegação francesa de terminar entre as cinco primeiras posições no quadro de medalhas.

Nos Jogos de Tóquio em 2021, a França foi a oitava colocada, mas Macron então repreendeu os atletas franceses ao afirmar que o "balanço global" dos resultados "não estava no nível" esperado.

O presidente "é competitivo, alguém que obviamente gosta dos desafios e é fascinado por duas coisas: o sucesso individual dos atletas e sua dimensão patriótica", afirmou o cientista político Jean Petaux.

A chegada de Macron ao poder foi uma maratona. Em 2017, ele se tornou o presidente mais jovem, com a promessa de reformar a França, mas sua popularidade caiu desde então devido a crises políticas e sociais e agora gira em torno dos 30%.