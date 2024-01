'Oppenheimer' e 'Barbie' são os favoritos para liderar indicações ao Oscar

As indicações ao Oscar serão anunciadas nesta terça-feira (23) em meio a grandes expectativas em torno do fenômeno "Barbenheimer", na liderança da temporada de prêmios em Hollywood, depois de lotar as salas de cinema.

Os dois filmes, que estrearam no mesmo fim de semana nos Estados Unidos, arrecadaram 2,4 bilhões de dólares (11,87 bilhões de reais) de bilheteria e esperam sua consagração na 96ª edição da premiação da Academia.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Oppenheimer", de Christopher Nolan, sobre o pai da bomba atômica, é favorito para as indicações de Melhor Filme e Melhor Diretor, além de várias outras categorias técnicas.