Nikki Haley, a republicana que quer romper com o 'caos' do trumpismo

No último fim de semana, ela intensificou as críticas, questionando a "capacidade mental" de Donald Trump.

Neles, destacou-se por um discurso mais moderado que o de seus rivais sobre o aborto, ciente de que seu partido sofreu uma série de reveses eleitorais depois que a Suprema Corte americana anulou a proteção constitucional do direito à interrupção voluntária da gravidez no país.

Nimarata Nikki Randhawa é filha de migrantes indianos da religião sikh. Tem dois filhos e é casada com um oficial da Guarda Nacional, atualmente destacado no Djibuti.

Entrou na política no início dos anos 2000, quando ganhou uma cadeira no Congresso em seu estado natal, a Carolina do Sul. Ganhou destaque em 2010, durante sua campanha para se tornar governadora. Depois de eleita, manteve-se à direita, com forte hostilidade em relação aos sindicatos e aos impostos, assim como ao casamento entre pessoas do mesmo sexo. Também foi reticente quanto a acolher refugiados sírios em seu estado.

Em 17 de junho de 2015, um supremacista branco entrou em uma igreja de Charleston e matou nove fiéis afro-americanos. Haley então ordenou que a bandeira confederada, considerada por muitos um símbolo de racismo e escravidão, fosse removida do Congresso estadual.

