Nadal é inscrito para disputar ATP 250 de Doha, em fevereiro

O tenista espanhol Rafael Nadal, afastado das quadras desde seu breve retorno no início do ano em Brisbane (Austrália), está inscrito para disputar o ATP 250 de Doha (19 a 24 de fevereiro), anunciaram os organizadores do torneio nesta terça-feira (23).

"Doha, prepare-se para o retorno do 'El Matador'", escreveu o torneio em uma mensagem no Instagram. "Estamos felizes em ver Rafael Nadal voltar a competir".

Nadal, vencedor de 22 títulos de Grand Slam, participou do ATP 250 de Brisbane no início de janeiro, depois de quase um ano afastado devido a uma lesão.