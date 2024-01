Ministério da Saúde do Hamas diz que tanques israelenses disparam contra hospital em Gaza

O Ministério da Saúde da Faixa de Gaza, dirigido pelo movimento palestino Hamas, disse nesta terça-feira (23) que vários tanques do Exército israelense disparam diretamente contra um hospital na cidade de Khan Yunis, no sul, onde há civis presos em meio aos combates.

"Os tanques israelenses estão disparando intensamente contra os andares superiores do prédio de cirurgia especializada e do prédio de emergência do hospital Nasser. São esperadas dezenas de feridos", afirmou o ministério em um comunicado.