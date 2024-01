Lula disse que pautas do governo no Congresso avançam em 'percentual razoável' de 70%

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que a relação com o Congresso Nacional está avançando com um "percentual razoável" de cerca de 60% a 70% em relação às pautas do governo. Ao minimizar qualquer atrito na relação com o Legislativo, Lula reconheceu que negociar com a Câmara, Casa em que a gestão tem maior resistência, é "sempre difícil", mas é também "sempre um prazer".

"Quando mando um Projeto de Lei ao Congresso, não quero que os deputados aceitem com muita tranquilidade aquilo que eu mandei e aprove. Mando Projeto de Lei na expectativa que eles vão fazer emenda, vão ser contra, vão ser a favor e, que nessa discussão, a gente encontre um caminho do meio e aprove uma coisa que seja plausível para o benefício do povo brasileiro. E tem sido assim", disse em entrevista ao programa "Bom Dia com Mário Kertész", da Rádio Metrópole de Salvador (BA) nesta terça-feira, 23.

"Negociar com a Câmara é sempre um prazer, sempre difícil", comentou. "Temos que conversar, e sinceramente, acho que o Congresso até agora fez o que tinha que fazer, votou tudo o que tinha que votar", comentou, citando a votação da reforma tributária. Ele voltou a dizer que a medida foi a "negociação do possível".