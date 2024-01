Líder opositora venezuelana denuncia intimidação por partidários de Maduro

A opositora venezuelana María Corina Machado, que deseja participar das eleições presidenciais deste ano, apesar de estar politicamente impedida, denunciou, nesta terça-feira (23), que as sedes de seu partido amanheceram com grafites alusivos a um recente lema "antiterrorista" do presidente Nicolás Maduro.

Machado divulgou um vídeo nas redes sociais em frente à casa onde funciona sua organização política, Vente Venezuela, em Caracas. Na calçada, em letras vermelhas, a frase "Força Bolivariana", referindo-se a um plano político anunciado por Maduro na semana passada para combater "qualquer tentativa terrorista". No muro, em siglas, "F.B.".

"Acham que com isso vão intimidar a vontade de um povo determinado a alcançar a mudança", criticou Machado, que venceu as primárias da principal aliança opositora venezuelana e denunciou vandalismo semelhante nas sedes partidárias de outros seis estados.