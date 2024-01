Julgamento contra Trump por difamação será retomado na quinta-feira

Carroll o venceu em outro processo, em maio 2023, no qual Trump foi condenado a pagar US$ 5 milhões (R$ 24,6 milhões) após ser considerado culpado de agredi-la sexualmente em 1996 e também por difamação.

A escritora e jornalista E. Jean Carroll, de 80 anos, pede do republicano, de 77 anos, 10 milhões de dólares (cerca de 49 milhões de reais) em perdas e danos à sua reputação por declarações do então presidente, em 2019.

Entre um comício e outro, o bilionário, grande favorito a conseguir a indicação do Partido Republicano às eleições presidenciais de novembro, assistiu vários dias deste julgamento iniciado em 16 de janeiro, suspenso na segunda-feira devido a um possível caso de covid de um membro do júri.

Inicialmente, a retomada do julgamento estava prevista para a quarta-feira, mas nesta terça foi anunciado um novo adiamento para quinta.

O ex-presidente tem um importante compromisso nesta terça em sua corrida à Casa Branca no estado de New Hampshire, onde disputa com a única concorrente que restou no Partido Republicano, Nikky Haley, depois da desistência, no domingo, do governador da Flórida, Ron DeSantis, que declarou apoio a Trump.

bur-nr-af/cjc/mvv/ic