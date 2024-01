Incêndios florestais atingem Bogotá e outras regiões da Colômbia

Pelo menos três incêndios florestais ativos atingem várias regiões da Colômbia e a capital do país, Bogotá, nesta terça-feira (23), em meio a uma onda de incêndios devido às altas temperaturas derivadas do fenômeno El Niño, informaram as autoridades.

"As autoridades relatam seis incêndios em nível nacional, dos quais três estão ativos", um deles em Bogotá, e dois, no departamento de Vichada (leste), na fronteira com a Venezuela, alertou a Unidade Nacional para a Gestão do Risco de Desastres (UNGRD).

Na capital, o fogo consome desde a manhã de segunda-feira uma área dos Cerros Orientales, a imponente cadeia montanhosa que limita a cidade a leste. Uma coluna de fumaça é visível de várias partes da cidade, que tem cerca de 8 milhões de habitantes.