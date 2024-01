Frida Kahlo narra sua própria vida em novo documentário lançado em Sundance

"Tínhamos muito material sobre seus sentimentos, suas emoções e também de suas reações ao que estava vendo no mundo. E, então, isso foi para nós um guia", declarou à AFP a diretora peruana Claudia Gutiérrez.

"Frida", que chega em março ao Amazon Prime, relembra a história de uma das grandes personalidades do século XX, por meio de suas próprias palavras, mas em um tom de intimidade, não de narrativa autobiográfica.

Frida Kahlo por Frida Kahlo. Essa foi a premissa que motivou a diretora Carla Gutiérrez a mergulhar no diário, nas cartas e nas entrevistas da famosa pintora mexicana para produzir seu novo documentário, que estreou no festival de Sundance, nos Estados Unidos.

Com seus adornos de cabeça feitos de flores, as sobrancelhas grossas e vestidos tradicionais huipil, Frida tem uma imagem inconfundível.

Pouco depois, ela sofreu um acidente de trânsito que causou sérias fraturas em todo o seu corpo e a obrigou a se submeter a meses de experimentos médicos e a usar um corpete, em uma vida marcada pela dor. Em seguida, é abordado o encontro com Diego Rivera, o popular muralista que se transformou em seu fascínio e tormento, passando por seus posicionamentos políticos, seus amores e frustrações.

"Frida" segue uma ordem cronológica, começando pela infância da artista em seu bairro natal de Coyoacán, na Cidade do México, ao lado do pai, fotógrafo, e da mãe, uma mulher conservadora, seguida da rebeldia na adolescência, quando a jovem se vestia como menino.

"O tema principal do filme é (...) uma mulher que não quer segurar sua voz", relatou Gutiérrez.

"Queríamos fazer essa conexão entre sua arte e sua experiência de vida (...) Queríamos que o filme tivesse realmente a textura da sua voz, a textura destes sentimentos".

Embora Gutiérrez já estivesse familiarizada com a obra de Frida, ela disse ter ficado gratamente surpresa com seu sarcasmo nesta nova leitura profissional, bem como com sua fragilidade.