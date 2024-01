EUA: secretário de Defesa faz primeira aparição após omitir internação

"A segurança de toda a comunidade internacional está em jogo na luta da Ucrânia. Estou mais determinado do que nunca a trabalhar com os nossos aliados e parceiros para apoiar a Ucrânia e terminar o trabalho", disse Austin, que destacou o pacote de ajuda militar que Washington anunciou no mês passado, embora não tenha detalhado nenhuma nova ajuda, em meio a uma seca de fundos e com os republicanos contra a autorização de mais verba até que o presidente, Joe Biden, ceda às suas exigências de impor medidas para conter a imigração na fronteira com o México.

Austin participou em casa de uma videoconferência, na abertura de uma reunião sobre a ajuda à Ucrânia na guerra contra a Rússia. No último dia 1º, ele deu entrada no hospital militar Walter Reed, onde ficou duas semanas internado.

Declarações de Austin sobre sua saúde foram publicadas no site do Departamento de Defesa: "Estou me sentindo bem e busco voltar ao Pentágono em breve."

O secretário não falou na videoconferência sobre sua saúde. O porta-voz do Pentágono, Pat Ryder, disse que Austin "segue se recuperando em casa", onde faz sessões de fisioterapia.

O general, 70 anos, foi submetido a uma pequena cirurgia para tratar um câncer de próstata em 22 de dezembro e foi liberado no dia seguinte. Foi hospitalizado novamente menos de duas semanas depois, após sentir náuseas e dores fortes.

Sua internação não foi informada à Casa Branca até 4 de janeiro e o Congresso foi notificado no dia seguinte. Biden soube do diagnóstico de Austin apenas no dia 9.

Congressistas republicanos pediram a sua destituição, mas Biden disse que continua confiando em seu secretário de Defesa, apesar do erro que cometeu ao não comunicar sua hospitalização.