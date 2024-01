Equador reduz toque de recolher após queda do número de homicídios

Em guerra contra o narcotráfico, o Equador reduziu nesta terça-feira (23) o toque de recolher imposto há duas semanas no contexto do estado de exceção, sob o qual militares estão mobilizados nas ruas e o número diário de homicídios caiu de 27 para 11. "As pessoas precisam trabalhar, o turismo também precisa dessas horas. Também é um sinal para o mundo de que as coisas estão melhorando", disse o presidente, Daniel Noboa, em entrevista ao portal La Posta. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A restrição ao trânsito a partir das 23h locais, que era de seis horas, diminuirá para cinco em áreas consideradas altamente perigosas de 10 das 24 províncias do país, entre elas Guayaquil, no sudoeste, um centro estratégico para o envio de drogas para os Estados Unidos, a Europa e Quito.

Em outras zonas de nível médio de 14 províncias, o toque de recolher será de três horas na madrugada, enquanto a medida foi eliminada para setores de baixo conflito em 22 províncias. A resolução de Noboa, que viajou hoje à Espanha para participar de uma feira de turismo e cumprir uma agenda diplomática, foi divulgada após autoridades anunciarem a queda na criminalidade. Como resultado da declaração de estado de exceção, em 8 de janeiro, há uma "tendência de queda nas mortes violentas, com uma média de 10,8 [crimes] diários", disse em coletiva de imprensa o comandante da polícia, César Zapata. Ele acrescentou que, entre 1º e 8 de janeiro, a média de assassinatos foi de 27,6 por dia. "As Forças Armadas fizeram um grande trabalho, reduzimos o número de mortes violentas - que, para mim, é o indicador que mais importa - e devolvemos a paz em certas áreas", disse o presidente.

O Equador é um dos países mais violentos da região. Entre 2018 e 2023, os homicídios passaram de 6 a 46 a cada 100 mil habitantes, um recorde. Noboa mobilizou as forças militares e impôs um toque de recolher noturno por 60 dias após a fuga da prisão de Adolfo Macías, conhecido como Fito, chefe da temida e principal facção criminosa do Equador, a Los Choneros. As organizações criminosas responderam com uma violenta investida que incluiu o sequestro de mais de 200 policiais e agentes penitenciários, ataques com explosivos e a ocupação armada de uma emissora de televisão em Guayaquil.

Nesse contexto, o mandatário declarou um "conflito armado interno" e ordenou aos soldados "neutralizar" uma dezena de organizações narcotraficantes que ele classificou como "terroristas". O Equador conta com o apoio dos Estados Unidos para combater as facções, que têm conexões com cartéis do México e Colômbia, e geram insegurança no país. No meio da visita de chefes militares e de combate às drogas dos EUA, chegou ao país um avião Antonov com carga militar, que não foi detalhada pelas autoridades nacionais.