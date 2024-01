Equador empata com Venezuela (1-1) e lidera Grupo A do Pré-Olímpico

O Equador empatou nesta terça-feira (23) em 1 a 1 com a anfitriã Venezuela em sua segunda partida no Torneio Pré-Olímpico Sul-Americano e lidera o Grupo A, em que o Brasil venceu a Bolívia mais cedo. Medina, que no último sábado havia marcado dois gols na vitória do 'El Tri' por 3 a 0 sobre a Colômbia entrando como reserva, saiu do banco novamente para ser decisivo e marcou em uma bela cobrança de falta aos 70 minutos no estádio Brígido Iriarte em Caracas. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O atacante Kevin Kelsy marcou para a 'Vinotinto' de cabeça aos 20 minutos.

Mais cedo, o Brasil, que descansou na rodada inaugural, estreou com uma vitória por 1 a 0 sobre a Bolívia, com um gol do astro Endrick. O Equador lidera a chave com quatro pontos, seguido pelo Brasil com três, enquanto a Venezuela tem dois e a Bolívia, um. Com o objetivo de dar solidez ao meio-campo, a inclusão de Carlos Faya foi a principal novidade do treinador da seleção venezuelana, Ricardo Valiño. A mudança deu mais liberdade a jogadores como Bryant Ortega e, principalmente, Telasco Segovia; mas novamente, como havia acontecido na estreia de sábado, no empate em 3 a 3 com a Bolívia após estar vencendo por 3 a 1, a seleção da casa deixou escapar um resultado favorável. Um longo cruzamento do meio-campo de Ortega foi recebido pelo esguio Kelsy, de 1,93 metros de altura, que abriu o placar para a Venezuela. Mas o Equador foi assumindo o controle da partida. Erick Pluas, de cabeça aos 27 minutos, começou a mostrar a mudança de rumo no duelo. Um chute para fora do meia Pedro Vite, pouco antes do intervalo, também levou perigo.

