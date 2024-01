Empresa australiana de lítio aprova venda de suas ações à estatal chilena

A Codelco, maior produtora de cobre do mundo, informou nesta terça-feira (23) que a assembleia de acionistas da australiana Lithium Power International (LPI), que possui um projeto de lítio no Chile, aprovou a venda da empresa à estatal chilena.

Desta forma, avança a aquisição, por cerca de 244 milhões de dólares (1,2 bilhão de reais na cotação atual), de 100% das ações da LPI. A empresa australiana desenvolve um projeto no Salar de Maricunga (950 km ao norte de Santiago), que possui a segunda maior concentração de lítio do mundo, depois do Salar do Atacama.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Com esta compra, a Codelco consolida sua propriedade mineira no Salar de Maricunga e (...) nos posiciona em nossa estratégia de nos tornar líderes na produção de minerais críticos para a transição energética", disse Máximo Pacheco, presidente do conselho da diretores da Codelco, em comunicado.