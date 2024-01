Em semana considerada decisiva, Milei recua em texto final do pacote de reformas

Javier Milei enviou ao Congresso nesta segunda-feira, 22, o texto final da chamada "Lei Ómnibus", que prevê reformas inéditas para economia da Argentina. No começo de uma semana considerada decisiva, o governo cedeu em 141 artigos, embora já tenha dito anteriormente que o pacote "não é negociável".

Em meio ao esforço para aprovação, o projeto passou de 664 para 523 artigos. Entre as mudanças, está a retirada da petrolífera Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) do plano de privatizações. Também houve recuo em artigos relacionados à aposentadorias, exportações, reforma do Estado e sistema eleitoral, entre outros.

Javier Milei quer aprovar a reforma na quinta-feira, 25, mas a proposta enfrenta resistências e, após duas semanas, ainda espera o aval das comissões da Câmara para ser votada em plenário. O governo tem apenas 38 deputados e precisa de no mínimo mais 91 para que o pacote avance.