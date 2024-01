Djokovic vence Taylor Fritz e avança à semifinal do Aberto da Austrália

O número 1 do mundo, Novak Djokovic, venceu o americano Taylor Fritz (N.12) numa batalha em quatro sets, com parciais de 7-6 (7/3), 4-6, 6-2 e 6-3 pelas quartas de final do Aberto da Austrália nesta terça-feira (23) e se classificou para as semifinais.

'Djoko' está a apenas duas vitórias de seu 25º título de Grand Slam, algo inédito na história do tênis.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O sérvio de 36 anos se classificou para sua décima primeira semifinal em Melbourne e seu 48º Grand Slam, um recorde.