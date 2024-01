Djokovic e Sinner farão semifinal do Aberto da Austrália; Sabalenka atropela Krejcikova

Sob forte calor em Melbourne, o número 1 do mundo e atual campeão, o sérvio Novak Djokovic, sofreu contra o americano Taylor Fritz (12º) nesta terça-feira (23) para avançar às semifinais do Aberto da Austrália, enquanto a defensora do título feminino, a bielorrussa Aryna Sabalenka (2ª), passou das quartas sem complicações.

"Sofri muito nos dois primeiros sets, ele me sufocou no fundo da quadra, me pressionou em todos os ralis e além disso estava fazendo muito calor. Fisicamente foi muito difícil. Emocionalmente também", disse Djokovic a Nick Kyrgios, que o entrevistou na Rod Laver Arena.