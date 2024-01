Deslizamento de terra deixa 31 mortos na China

Pelo menos 31 pessoas morreram no deslizamento de terra na província de Yunnan, no sudoeste da China, segundo o último balanço divulgado nesta terça-feira (23) pela agência oficial de notícias Xinhua, enquanto as operações para encontrar sobreviventes continuam.

Quase 36 horas depois da tragédia, as autoridades confirmaram a morte de 31 pessoas, indicou a Xinhua.

Em balanços anteriores, a emissora de televisão estatal CCTV havia noticiado 25 mortos e cerca de 20 desaparecidos.