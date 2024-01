Deslizamento de terra deixa 25 mortos na China

Pelo menos 25 pessoas morreram no deslizamento de terra na província de Yunnan, no sudoeste da China, informou a emissora de televisão estatal CCTV.

A agência de notícias estatal Xinhua disse que as equipes de resgate estão travando uma "corrida contra o tempo" para encontrar sobreviventes entre os escombros.

As autoridades lançaram uma resposta de emergência com mais de 200 equipes de resgate e dezenas de caminhões de bombeiros, entre outros equipamentos, segundo a CCTV.

A eletricidade e as telecomunicações funcionam normalmente, mas mais de 900 pessoas foram realocadas após o deslizamento de terra, informou.

Na última atualização, a CCTV não detalha o número de desaparecidos, mas garante que as buscas "continuam", apesar das temperaturas abaixo de zero.

O local está coberto de neve, e as equipes de resgate "usam todos os tipos de ferramentas para procurar sobreviventes", informou a Xinhua.

As autoridades enviaram 200 equipes de resgate e dezenas de caminhões de bombeiros e outros equipamentos para a área atingida.

Wu Junyao, diretor do escritório de recursos naturais e planejamento de Zhaotong, disse que o desastre foi "causado pelo colapso de penhascos íngremes no alto da encosta", segundo a Xinhua.

Wu disse à Xinhua que as equipes de resgate estão escavando os destroços acumulados com "100 metros de largura e 60 metros de altura, com uma espessura média de seis metros".

A CCTV mostrou imagens de buscas entre metais retorcidos e blocos de concreto durante a noite, em um esforço para encontrar sobreviventes.

Outras imagens da CCTV mostravam os moradores se aquecendo ao redor de uma fogueira em um abrigo enquanto comiam macarrão instantâneo.