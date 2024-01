Comunicado do Business Wire :KnowBe4

A KnowBe4, provedor do maior treinamento de conscientização em segurança e plataforma de simulação de phishing do mundo, divulgou seu relatório sobre os crimes cibernéticos mais populares e prolíficos de 2023, com foco no setor público. O relatório examina tendências, estatísticas e exemplos da vida real em se tratando de criminalidade cibernética em escala mundial, bem como desmembra a mesma por países e regiões específicos, enquanto indica possíveis defesas para proteger contra isto. O setor público está se convertendo em um alvo cada vez mais atrativo para criminosos cibernéticos ao redor do mundo. Isto não é nenhuma surpresa, uma vez que as agências governamentais e os serviços do setor público retêm dados pessoais da imensa maioria das pessoas, informações que são valiosas aos criminosos cibernéticos. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O relatório está repleto de fatos e estatísticas surpreendentes que ressaltam o forte aumento dos ataques cibernéticos neste sector. Alguns deles incluem:

-- Os ataques cibernéticos contra agências governamentais e serviços do setor público aumentaram 40% no segundo trimestre de 2023 quando comparado com o primeiro -- Agências governamentais e advocacias jurídicas experimentaram o maior aumento nos ataques de ransomware, com 95% no terceiro trimestre de 2023 -- Os ataques de ransomware a nível mundial aumentaram 95% no terceiro trimestre de 2023 quando comparado com o mesmo período de 2022 -- O custo de uma violação de dados aumentou 15% em três anos -- A IA generativa está sendo cada vez mais adotada por criminosos cibernéticos para criar ataques sofisticados de engenharia social Em nossa era digital atual, táticas comuns e constantemente atualizadas de engenharia social, como phishing, vishing, spear phishing e smishing, continuam sendo as táticas mais populares e eficazes utilizadas pelos criminosos cibernéticos para ter acesso a sistemas e iniciar seus ataques. Há uma necessidade crucial de intensificar o aspecto humano da segurança cibernética em organizações por meio de um treinamento abrangente de conscientização para segurança. É um fato inegável que os funcionários, a última linha de defesa, podem inadvertidamente se tornar o elo mais fraco da cadeia de segurança.

"Mediante iniciativas adequadas de treinamento, esta abordagem direta e econômica pode neutralizar com eficácia as táticas de engenharia social", disse Stu Sjouwerman, Diretor Executivo da KnowBe4. "Contudo, à medida que cresce a sofisticação dos ataques concebidos para explorar o fator humano, o reforço contínuo de uma intensa cultura de segurança é uma ferramenta indispensável para uma defesa digital duradoura e continuidade operacional." Para baixar uma cópia do relatório da KnowBe4 sobre crimes cibernéticos no setor público, clique aqui . Sobre a KnowBe4

