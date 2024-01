Comunicado do Business Wire :Esri

O dia de hoje marca a data de lançamento do Maps.com, uma plataforma pioneira dedicada a mostrar e celebrar os mapas mais e bonitos e memoráveis do mundo. O site inovador foi criado para redefinir a maneira como as pessoas percebem o poder da cartografia e da visualização dos dados. Criado pela Esri, a líder global em software de mapeamento e inteligência de localização, o novo site é uma plataforma para compartilhamento e discussão de mapas visualmente envolventes que são inspiradores, desafiadores, educacionais, recompensadores e provocativos em uma variedade de temas e formatos. O site pretende servir como uma celebração da ciência e das artes, apresentando mapas que cativam não só com suas informações, mas também com sua estética. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O Maps.com se concentra em destacar mapas distintos e poderosos e também aqueles que os criam. Como uma plataforma centrada nos criadores, o Maps.com encoraja indivíduos, assim como empresas, a enviarem seus mapas para que sejam apresentados no site. Inscrições de mapas que são visualmente envolventes, dramáticos e ousados, mas compreensíveis e contenham estilo e substância, já foram destaques no site durante o lançamento virtual.

Apresentando análises e visualizações dinâmicas, vídeos e modelos 3D, o Maps.com explora temas como a mudança climática, a exclusão digital e até a exploração de marte. Idealizado como uma maneira para trazer o poder do mapeamento a um público mais amplo, o site é acessível aos não profissionais, que são curiosos sobre o tema da cartografia. Mas, também é valioso para o mundo acadêmico e para profissionais que procuram acessar recursos de dados novos e úteis ou narrativas perspicazes do mundo real. "Os mapas podem nos ajudar a contar histórias sobre o que está acontecendo com nosso planeta, experimentar novas ideias e nos orientar para onde queremos ir", disse Jack Dangermond, presidente da Esri. "Com o Maps.com, estamos orgulhosos de fazer parceria com alguns dos criadores de mapas mais inovadores para celebrar como podem nos mostrar o futuro que estamos enfrentando, bom ou ruim, e o que pode nos ajudar a construir um mundo melhor." O Maps.com está no ar e é acessível a qualquer pessoa. Junte-se a nós para explorar os mapas mais recentes e fascinantes e, se você tiver algum mapa incrível que a equipe editorial do Maps.com deve conhecer, envie-o em maps.com/submit-map/ para uma análise. Sobre a Esri A Esri, líder global de mercado em software de sistema de informações geográficas (GIS), inteligência de localização e mapeamento, ajuda os clientes a liberar todo o potencial dos dados para melhorar os resultados operacionais e comerciais. Fundada em 1969 em Redlands, Califórnia, EUA, o software da Esri é implementado em centenas de milhares de organizações em todo o mundo, incluindo empresas da Fortune 500, agências governamentais, instituições sem fins lucrativos e universidades. A Esri possui escritórios regionais, distribuidores internacionais e parceiros que fornecem suporte local em mais de 100 países em seis continentes. Com seu compromisso pioneiro com a tecnologia e a análise geoespaciais, a Esri desenvolve as soluções mais inovadoras que utilizam uma abordagem geográfica para resolver alguns dos problemas mais complexos do mundo, colocando-os no contexto crucial da localização. Visite-nos em esri.com. Copyright © 2024 Esri. Todos os direitos reservados. Esri, o logotipo de globo da Esri, ArcGIS, The Science of Where, StoryMaps, esri.com e @esri.com são marcas comerciais, marcas de serviço ou marcas registradas da Esri nos Estados Unidos, na Comunidade Europeia ou em algumas outras jurisdições. Outras empresas e produtos ou serviços aqui mencionados podem ser marcas comerciais, marcas de serviço ou marcas registradas de seus respectivos proprietários de marcas.

Play

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal. Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240123494233/pt/

Contato Jo Ann Pruchniewski Relações-públicas, Esri Celular: 301-693-2643 E-mail: jpruchniewski@esri.com