Comunicado do Business Wire :Bynder

A Bynder, líder global em gerenciamento de ativos digitais empresariais (DAM), divulgou hoje dados que destacam a importância estratégica do DAM empresarial e do conteúdo para marcas que buscam crescer em meio à incerteza do mercado e ventos econômicos desafiadores. -- Aumento na demanda de mercado evidenciado por um número recorde de novos logotipos de negócios e expansão de clientes no quarto trimestre de 2023, à medida que as marcas continuam a ver o conteúdo como um facilitador estratégico. -- A funcionalidade de IA impulsiona a demanda e está incluída em quase 50% dos novos acordos comerciais no quarto trimestre.

-- Os clientes relatam economia de tempo de 30-40% ao utilizar a IA e têm 2 vezes mais chances de encontrar os ativos de que precisam. -- Indicadores líderes mostram crescimento significativo no uso e integração do DAM empresarial, à medida que as empresas buscam melhorar a eficiência e obter um ROI aumentado de seus investimentos em conteúdo. A necessidade de oferecer aos clientes uma experiência excepcional de conteúdo está levando mais marcas a buscar eficiência, rapidez no valor e um ROI aumentado na criação, gestão e distribuição de conteúdo. Nesse cenário, uma plataforma DAM empresarial se torna essencial, à medida que as organizações competem por uma parcela no crescente e cada vez mais concorrido mercado digital e de varejo. Inovações recentes de IA destacaram a liderança de mercado da Bynder, e seu conjunto de recursos de IA e automação levou a um crescimento contínuo de novos negócios, adoção de clientes e uso da plataforma. A mais recente dessas inovações, a AI Search Experience, permite a identificação de ativos e textos semelhantes em imagens, bem como a capacidade de pesquisar usando imagens e identificar ativos duplicados. Esses recursos permitem que as equipes encontrem, reutilizem e forneçam conteúdo mais relevante, de forma mais rápida e eficaz. Brittany Chase, especialista em projetos da empresa de arquitetura e planejamento HFA, disse: "A AI Search Experience economizaria entre 30% e 40% do tempo por não precisar carregar e marcar ativos que já existem no DAM". Além disso, uma empresa de saúde com sede nos EUA atribuiu uma economia mínima de 6 horas por semana à nova funcionalidade de IA, permitindo que os membros da equipe se concentrem em iniciativas mais estratégicas. Como as organizações continuam usando o conteúdo como uma vantagem estratégica, o uso do DAM corporativo permite eficiência em todo o ciclo de vida do conteúdo. Em 2023, a Bynder registrou um crescimento anual de 38% no número de ativos armazenados em sua plataforma e um aumento de 250% na entrega de ativos da plataforma da Bynder para sites. Durante a temporada de férias, a Bynder observou um aumento exponencial nos ativos criados, armazenados e distribuídos, à medida que as marcas buscavam oferecer experiências de compras digitais excepcionais.

A Bynder hospeda o maior mercado de integrações prontas para uso e, em 2023, esse mercado cresceu 38%. Além disso, a Bynder registrou um aumento de 176% nas chamadas de API para sua plataforma, mostrando a importância de um ecossistema conectado para melhorar as operações de conteúdo. O CEO da Bynder, Bob Hickey, afirmou: "À medida que o comércio digital continua a acelerar, as marcas precisam oferecer uma experiência de conteúdo contínua aos seus clientes. Nosso crescimento contínuo ano após ano, culminando em um recorde no quarto trimestre de 2023, indica que o investimento em uma plataforma DAM empresarial é vital para aqueles que buscam oferecer experiências de conteúdo, ao mesmo tempo em que obtêm um valor e ROI convincentes de suas operações de conteúdo e investimentos em TI. "Estamos satisfeitos em ver que nossa inovação contínua e liderança de mercado em IA impulsionaram ainda mais nosso crescimento no quarto trimestre, destacando que a IA se tornou uma ferramenta estratégica para os profissionais de marketing que buscam otimizar as operações de conteúdo e melhorar a experiência do cliente."

