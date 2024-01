Comunicado do Business Wire :BeiGene, Ltd.

A BeiGene, Ltd. (NASDAQ: BGNE; HKEX: 06160; SSE: 688235), uma empresa global de biotecnologia, comunicou hoje que Olivier Brandicourt, M.D., foi nomeado para seu conselho de administração. O Dr. Brandicourt se juntará ao comitê de auditoria do conselho.

O Dr. Brandicourt substitui Thomas Malley, que integrou o conselho desde 2016.

"O Dr. Brandicourt traz uma vasta experiência global à medida que expandimos a perspectiva do conselho de administração da BeiGene para incluir uma expertise aprofundada na liderança de empresas multinacionais em crescimento, na orientação de lançamentos em uma variedade de áreas terapêuticas e no escalonamento dos negócios em novas regiões", disse John V. Oyler, presidente, CEO e cofundador da BeiGene. "O conselho espera trabalhar com o Dr. Brandicourt, que promoveu a excelência como um líder excepcional em várias marcas farmacêuticas globais, enquanto continuamos nossa evolução como inovadores no setor de oncologia de última geração. Tom tem sido um membro inestimável do conselho, desde antes do IPO da empresa. Agradecemos a ele por seu serviço dedicado e incríveis contribuições para o sucesso global da BeiGene e desejamos tudo de bom".

"Estou feliz em integrar o conselho da BeiGene e contribuir para o avanço da missão da empresa de oferecer medicamentos inovadores contra o câncer a mais pacientes ao redor do mundo", afirmou o Dr. Brandicourt. "Ao longo das décadas de minha liderança nas áreas farmacêutica e médica, dediquei minha carreira a garantir o acesso global equitativo para melhorar os resultados dos pacientes. É uma honra trabalhar ao lado dos meus colegas do conselho, que compartilham meu compromisso com essa meta".

Sobre Olivier Brandicourt

Olivier Brandicourt é um executivo proeminente no setor farmacêutico, com décadas de experiência em administração, medicina e marketing. Atualmente, ele é consultor sênior da Blackstone Life Sciences e diretor da Alnylam Pharmaceuticals, Inc., BenevolentAI S.A. e Dewpoint Therapeutics, Inc. Ele também atua como presidente do conselho da AvenCell Therapeutics, Inc.

Antes de ingressar na Blackstone Life Sciences, o Dr. Brandicourt atuou como CEO e membro do conselho de administração da Sanofi S.A. de 2015 a 2019. O Dr. Brandicourt foi CEO e presidente do conselho da Bayer HealthCare AG de 2013 a 2015. De 2000 a 2013, o Dr. Brandicourt ocupou uma série de cargos de liderança na Pfizer Inc., incluindo presidente e diretor geral de cuidados especializados globais, cuidados primários globais e, mais recentemente, das unidades de negócios de mercados emergentes e produtos estabelecidos. O Dr. Brandicourt fez parte da equipe executiva da Pfizer de 2010 a 2013.