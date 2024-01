Comunicado do Business Wire :1GLOBAL

A companhia aérea de baixo custo Jazeera Airways, com sede no Kuwait, fez parceria com a Telco 1GLOBAL, com sede em Londres, para se tornar a primeira companhia aérea na região MENA a lançar sua própria oferta de eSIM de viagens. A cooperação irá permitir que os passageiros da Jazeera se comuniquem de forma econômica e evitem custos elevados de roaming durante a viagem. Ao mesmo tempo, irá servir para reforçar a fidelidade e a satisfação dos clientes da Jazeera Airways, ao mesmo tempo que irá aumentar as receitas auxiliares. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20240122385912/pt/ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Yousef Al Qatami, Chief of Staff at 1GLOBAL. (Source: 1GLOBAL)

Aproveitando o poder do eSIM Através da parceria, a 1GLOBAL irá integrar sua tecnologia eSIM de consumo na oferta de serviços da Jazeera Airlines. O processo irá começar com a implementação de um QR code da marca Jazeera e uma solução baseada na web, seguida por uma integração completa no aplicativo da Jazeera Airways. A solução de marca branca permite que a Jazeera ofereça serviços eSIM, enquanto mantém o visual e a percepção da companhia aérea. Andrew Ward, Vice-Presidente de Marketing e Experiência do Cliente na Jazeera Airways, disse: "Estamos muito satisfeitos em poder oferecer o serviço 1GLOBAL a nossos passageiros. Estamos sempre buscando formas de reduzir custos de viagem e a 1GLOBAL eSIM oferece baixas tarifas de ligações para viajantes em toda a rede Jazeera." Um benefício para a companhia aérea e seus passageiros A solução de roaming será comercializada mediante vários canais de comunicação, incluindo redes sociais, revistas de bordo, confirmações por e-mail e material promocional em terminais de aeroportos. A parceria oferece benefícios tanto aos viajantes como à Jazeera Airways. Ao ativar o eSIM de roaming 1GLOBAL, os viajantes poderão permanecer conectados com mais economia do que se estivessem usando seu plano de roaming padrão. Também terão acesso à cobertura 5G e 4G de alta qualidade em quase todos os países, com muitas opções tarifárias flexíveis à sua escolha. Por outro lado, a Jazeera Airways espera aumentar a fidelidade do cliente ao oferecer este serviço de valor agregado. Esta iniciativa não só distingue a Jazeera Airways de seus concorrentes por meio de ofertas inovadoras, mas também visa aumentar a receita através de serviços auxiliares. Yousef Al Qatami, Chefe de Equipe na 1GLOBAL, enfatizou: "Estamos muito orgulhosos de ter dado suporte à equipe da Jazeera Airways em ser a primeira companhia aérea na região MENA a lançar uma oferta eSIM. Estamos confiantes na trajetória de crescimento da região e esperamos trazer os benefícios do eSIM para mais empresas e clientes locais."

Sobre a Jazeera Airways A Jazeera Airways opera voos comerciais e de carga a partir do Terminal Jazeera T5 no Aeroporto Internacional do Kuwait. A companhia aérea voa para mais de 64 destinos populares no Oriente Médio, Ásia Central e do Sul, África e Europa, incluindo destinos de negócios, lazer, religiosos e de fim de semana de alta procura. Sobre a 1GLOBAL

Fundada em 2022, a 1GLOBAL adquiriu um grupo de ativos de telecomunicações em operação desde 2006, incluindo uma rede móvel mundial reconhecida internacionalmente e credenciada pela GSMA. Com sede em Londres e nosso centro de P&D em Lisboa, crescemos com mais de 400 funcionários em 12 países e obtivemos o status de MVNO totalmente regulamentado em 9 deles. Como inovadores em serviços móveis GSM com base em eSIM, a 1GLOBAL atende empresas e pessoas com produtos que incluem serviços de telefonia móvel e registro de SMS para empresas, provisionamento remoto de SIM, soluções IOT, Telco-as-a-Service para empresas de viagens e roaming acessível para clientes todos os dias. O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.