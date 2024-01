Começa julgamento na Holanda por morte de um jornalista relacionada com narcotráfico

O julgamento de nove homens suspeitos da morte do jornalista Peter R. de Vries na Holanda em 2021 começou em Amsterdã nesta terça-feira (23), em um caso que chocou o país e trouxe à luz os estragos do tráfico de drogas.

De Vries ficou gravemente ferido em 6 de julho de 2021, depois de abrirem fogo contra ele do lado de fora de um estúdio de televisão em uma rua do centro de Amsterdã, em plena luz do dia.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ele morreu nove dias após o ataque, que os promotores disseram estar relacionado com seu papel no julgamento de um peso-pesado do tráfico de drogas no país.