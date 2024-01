Chavismo vai às ruas em apoio a Maduro enquanto oposição denuncia intimidação

"Hoje, o povo da Venezuela tomou as ruas para demonstrar quem é que manda na Venezuela: povo combatente, povo rebelde, povo histórico", expressou Maduro em um discurso no encerramento da manifestação.

Na véspera, autoridades venezuelanas anunciaram que desmantelaram, ao longo de 2023, cinco supostas conspirações para assassinar Maduro, resultando na prisão de 32 pessoas, entre civis e militares.

As denúncias de magnicídio são frequentes no chavismo, que completa 25 anos no poder e joga em 2024 sua continuidade em eleições ainda sem data.

"Se algum dia os fascistas me causarem algum dano, algum atentado, deixo nas mãos de vocês fazerem o que tiverem que fazer para repor a justiça e a paz na Venezuela. Ativem a fúria bolivariana!", lançou Maduro, repetindo um lema que ele propôs na semana passada para combater "tentativas terroristas".

"Nada vai me deter. Vou continuar nas ruas, vou continuar na batalha, vou continuar protegendo vocês e, para que sintam arder, vou continuar governando este país com o apoio do povo venezuelano", continuou Maduro, que não confirmou sua aspiração à reeleição, embora pareça ser o candidato natural do chavismo.