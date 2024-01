Chanceleres da Venezuela e Guiana se reúnem na 5ª em Brasília para debater Essequibo

"Reunião do Essequibo na quinta-feira confirmada" entre o ministro das Relações Exteriores venezuelano, Yván Gil, e seu homólogo da Guiana, Hugh Hilton Todd, disse uma fonte do Itamaraty à AFP.

O encontro de alto nível ocorre semanas após as tensões entre os dois países vizinhos se intensificarem quando um navio de guerra britânico chegou à Guiana, e Caracas respondeu com exercícios militares.

Os ministros das Relações Exteriores da Venezuela e da Guiana se reunirão na quinta-feira (25) em Brasília, em meio a novas tensões em torno da controvérsia sobre o território de Essequibo, rico em petróleo, informou uma fonte do governo brasileiro.

Ao encontro, no Palácio do Itamaraty em Brasília, comparecerá Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que tentou mediar entre Caracas e Georgetown para evitar um eventual conflito na região.

O Brasil, que compartilha quase 800 quilômetros de fronteira com o Essequibo, mobilizou militares na região, e um alto assessor de Lula participou de uma reunião entre o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, e seu homólogo da Guiana, Irfaan Ali, em 14 de dezembro em São Vicente e Granadinas.

Com um aperto de mãos entre os líderes, os dois países encerraram a reunião concordando em não usar a força na controvérsia, embora não tenham aproximado suas posições opostas sobre a disputa territorial.

A Venezuela reivindica a soberania do Essequibo, um território de 160.000 km² administrado pela Guiana, onde grandes depósitos de petróleo foram descobertos em 2015 e, no último trimestre do ano passado, Georgetown concedeu licenças para exploração de petróleo.

A frágil trégua foi quebrada com a chegada às costas da Guiana, nos últimos dias de dezembro, de um navio de guerra do Reino Unido, antigo poder colonial no pequeno país sul-americano.

Em resposta, Maduro ordenou exercícios militares com mais de 5.600 membros das forças armadas venezuelanas.