Centenas de israelenses participam de funerais de soldados mortos em Gaza

Apesar da chuva, centenas de israelenses se reuniram, nesta terça-feira (23), entre os ciprestes e os leitos de flores do cemitério militar do Monte Herzl, em Jerusalém, para participar dos funerais dos soldados mortos no dia anterior em Gaza. O Exército israelense sofreu na segunda-feira suas maiores baixas desde o início da ofensiva terrestre no estreito território palestino, com a morte de 24 soldados, sendo 21 deles reservistas. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Os funerais começaram no dia seguinte, de acordo com a tradição judaica.

"Não conhecia pessoalmente a pessoa que morreu, mas é como se fosse meu irmão", afirma Hallel Weinstein, uma estudante de 22 anos que viajou de Tekoa, um assentamento israelense na Cisjordânia ocupada, a cerca de 15 km de Jerusalém. "Porque somos uma nação e todos nos sentimos unidos. Quando um membro da família fica ferido, todos nos unimos", acrescenta. Assim como ela, muitos chegaram aos funerais sem sequer conhecer os soldados, homenageados entre pinheiros e flores de ciclame. "Nos sentimos unidos", diz Raz Itzhaki, um financista que compareceu como sinal de solidariedade. "Temos que ensinar ao mundo e à nossa nação o que é importante: a unidade", continua. A multidão se aperta sob uma tenda. Na entrada, são distribuídos lenços. As pessoas choram e se abraçam. As orações fúnebres se sucedem para os soldados cujos familiares escolheram enterrá-los no principal cemitério militar do país.

Play

O cemitério fica ao lado das sepulturas de grandes figuras nacionais, como o pai do sionismo Theodor Herzl ou a ex-primeira-ministra Golda Meir.

Nas tumbas, a terra ainda está fresca. Nas últimas semanas, muitos enterros foram realizados. A guerra em Gaza foi desencadeada pelo ataque sem precedentes do Hamas em solo israelense em 7 de outubro, que deixou mais de 1.140 mortos, em sua maioria civis, segundo um levantamento da AFP com base em dados oficiais israelenses. Em resposta, Israel prometeu "aniquilar" o Hamas, no poder em Gaza desde 2007, e lançou uma vasta operação militar que deixou 25.490 palestinos mortos, a grande maioria mulheres e menores, segundo o Ministério da Saúde do território.